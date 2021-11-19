Ряд россиян получат прибавку к пенсии в размере 12585 рублей

Тренеры олимпийских чемпионов могут получить прибавку к пенсии в размере 12585 рублей. Об этом сообщает интернет-издание «Экономика сегодня».

Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму. 18 ноября депутаты приняли законопроект в первом чтении. Поправки предусматривают выплаты тренерам, воспитавшим чемпионов Олимпиады или Паралимпиады.

Надбавка к пенсии будет ежемесячной. Ее размер составит 12585 рублей. На выплаты будет ежегодно выделяться около 30 миллионов рублей.

В настоящее время доплату за спортивные успехи получают только сами спортсмены, тогда как тренеры остаются без поощрения. Законопроект должен устранить эту несправедливость, отмечают депутаты.

Ранее мы писали, что пенсионеры могут получить разовую выплату в размере 18900 рублей.