Рядом с Кировской областью найдено стадо кабанов, погибших от заразной болезни

Теперь жителям рекомендуют увезти домашний скот на убой.

В Татарстане найдено 12 кабанов, которые скончались от африканской чумы свиней. Об этом сообщает правительство Кировской области. Ситуацию усугубляет то, что обнаружено погибшее стадо в 50 км от границы с нашим регионом. Здесь расположены Вятскополянский, Малмыжский, Кильмезский районы.

В Вятскополянский район уже направлены областные ветеринары. Будет проведена проверка. Сейчас специалисты в оперативном режиме усиливают контроль за животноводческими фермами. Осматривается вся продукция, корма, которые везут из Республики Татарстан.

Состоится обследование личных подсобных хозяйств. Жителям южных районов рекомендуется принять меры. В частности, на этой неделе увезти домашних свиней на убой, чтобы не допустить распространения опасного заболевания.

Африканская чума свиней – вирусное заболевание. Его особенность — острое течение. Африканская чума может стать причиной скорой смерти всего поголовья свиней.

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Фото: agronews.com