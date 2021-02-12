Рыба с яйцами подешевели

Сильнее всего подорожали виноград и томаты, а яйца и рыба, наоборот, подешевели.

Работники Кировстата отметили, изменения цен в январе, в сравнении с декабрьскими. Сильнее всего выросли цены на билеты в самолет эконом-класса (+12,6%). Подросли и цены на проезд в такси (+ 1,9%), а вот билеты в поезда наоборот упали в цене на 14%.

Продукты в среднем подорожали на 0,2%. Виноград прибавил к прошлогодней цене 30,2%, помидоры — 20,3%, морковь — 15,4%. Крупа и макароны тоже подорожали: овсянка и перловка добавили к ценнику прошлого года 5,4%, пшено — 2,4%, а вермишель — 2,8%. Упали в цене апельсины (-10,3%), лимоны(- 6,7%), яйца (- 7,3%), рыба (-6,5%) и сахар (- 2,3%).

Среди других товаров стали дороже кольца обручальные золотые (+6,8%) и новые машины: отечественные на 2,6, иномарки на 1,9%.

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