Рысь из Кирова поедет в «Дом тигра»

Рысь, которую поймали в Кирове в прошлом году, отправится жить в звериный хоспис. Он называется «Дом Тигра». Об этом сообщили в областном минприроды.

Как пояснили в ведомстве, свои услуги предложили 2 организации, занимающиеся лечением и реабилитацией крупных кошек. Это фонд зоозащиты «Спаси меня» из Челябинска и АНО «Хоспис для крупных кошек «Дом тигра» из Новосибирска. После консультация с экспертами было решено, что кировская рысь отправится в Новосибирск.

Напомним, что животное поймали в декабре. До этого рысь около недели разгуливала по Кирову. Хищницу поместили в Центр реабилитации животных «Большое гнездо».

В феврале рыси сделали анализы, а также определили ее возраст. По словам специалистов, животное уже старое и не сможет выжить в дикой природе.