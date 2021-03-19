В Кировской области рыси не перестают выходить к людям

Появились новые сообщения о появлении диких кошек в населённых пунктах.

Кировчане опубликовали в соцсетях фотографию, на которой запечатлена рысь. Животное подошло прямо к жилому дому и устроилось перед окнами. По словам автора, он выглянул в окно утром и оказался в передаче «В мире животных». Рысь спокойно и с интересом смотрела на человека за окном. Так продолжалось довольно долго. Жители сельской местности говорят, что кроме рыси у них бывали и волки.

Напомним, в этом году количество случаев выхода к людям диких кошек увеличилось в разы. Пушистых лесных обитателей видели в пригороде Слободского, центре Богородского. Сразу двух кошек поймали в Белой Холунице. Ловили сетями, а после вывезли подальше в лес.

Между тем, сотрудники охотнадзора сообщили причину, по которой дикие кошки всё чаще появляются в населённых пунктах. Всё из-за глубокоснежья. В это время животные не всегда могут найти себе пищу и выходят в населённые пункты в поисках корма. Обычно рысь не проявляет агрессии по отношению к людям. Но о появлении животных следует сообщать в уполномоченные органы, администрацию.

Фото: https://vk.com/zlo43