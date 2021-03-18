С 1 апреля в Кировской области стартует прием заявлений в первые классы

Прием заявлений в первые классы в этом году начнется в четверг, 1 апреля. Заявление в школу можно будет подать как лично, так и через интернет в электронном виде.

Прием заявлений в школы города Кирова начнется в 9 часов. С 11 часов можно будет подать заявление в учебные заведения Кировской области. Для детей, которые не проживают на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начнется 6 июля и продлится до заполнения свободных мест, но не дольше, чем до 5 сентября.

Информация о правилах зачисления в школы и о количестве мест будет обновлена до начала приема заявлений. Ознакомиться с ней можно на сайтах и стендах школ.

В случае отсутствия мест в выбранной школе родителей будущих первоклассников могут обратиться в органы местного самоуправления. Там расскажут о наличии мест в ближайших учебных заведениях и окажут содействие при поступлении ребенка в школу.

Напомним, что ранее кировчанам дали возможность поступать по месту жительства не только в общеобразовательные школы, но и в лицеи и гимназии.

Ранее в Кировской области утвердили график весенних каникул.