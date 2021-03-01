С 1 апреля в России повысят социальные пенсии

С апреля социальные пенсии должны вырасти на 2,6 процента в соответствии с бюджетом Пенсионного фонда России. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Размер увеличения социальных пенсий рассчитывают с учётом прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

Как сообщили в Отделении ПФР по Кировской области, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, в 2020 году были проиндексированы на 6,1%. Повышение коснулось 31541работающих и неработающих пенсионеров, в результате чего средний размер социальной пенсии в 2020 году составил 9,33 тыс. рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам вырос до 14,9 тыс. рублей, социальной пенсии инвалидам с детства первой группы – до 14,8 тыс. рублей.

В 2021 году в регионе прожиточный минимум пенсионера равен 9 348 руб. Таким образом, социальная пенсия должна быть по закону не ниже этой суммы.

Всего апрельское повышение затронет около четырёх миллионов россиян. Социальные пенсии получают те, кто достиг пенсионного возраста, но не имеет права на страховую пенсию из-за недостатка трудового стажа или по причине отсутствия необходимого числа пенсионных баллов. Кроме того, получателями являются лица, потерявшие кормильца в семье, дети до 18 лет (а также студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет), дети-сироты, инвалиды всех групп, которые не работали по трудовому договору.