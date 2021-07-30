С 1 августа возобновляется движение автобуса Киров — Орлов

С 1 августа возобновляются автобусные перевозки по маршруту №207 Киров – Орлов.

По итогам открытого конкурса определилась организация, которая займётся обслуживанием маршрута. Это ООО «МОБи-Экспресс».

Автобус будет ежедневно совершать по 6 рейсов. Отправление с автовокзала Кирова — в 8:30, 11:15, 13:20, 15:20, 18:20 и 20:00, в обратном направлении — в 6:00, 8:45, 11:40, 13:20, 16:20, 18:20. Время в пути — 1 час 30 минут.

Организация пассажирских перевозок между Кировом и районными центрами — одно из приоритетных направлений работы областного правительства.

По поручению губернатора Игоря Васильева министерство транспорта проводит работу по формированию таких маршрутов.

Ранее мы сообщали о возобновлении автобусных рейсов из Кирова в Йошкар-Олу.