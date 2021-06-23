С 1 июля кировчане смогут подать заявления на 2 новых пособия

1 июля Пенсионный фонд начинает прием заявлений о назначении ежемесячных пособий беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Оформить заявление можно в электронном виде на сайте госуслуг или лично в офисе ПФР.

Выплаты по беременности будут ежемесячными и составят половину от прожиточного минимума в регионе (5720,5 рубля в Кировской области). Получить их смогут женщины, вставшие на учет на сроке до 12 недель. Средний доход на человека в семье при этом должен быть не выше прожиточного минимума в субъекте РФ.

Выплата на детей от 8 до 17 лет будет предоставляться семьям с единственным родителем или семьям, имеющим право на получение алиментов. Размер данного пособия составит 50 процентов от прожиточного минимума (в Кировской области – 5530 рублей). Доход семьи при этом должен быть не выше одного ПМ на человека.