С 1 июля отменяется автобус до Лубягино

В автобусах №148 сообщением Киров – Лубягино появились сообщения о закрытии маршрута с 1 июля.

Данный маршрут находится в ведении АО «Кировпассажиравтотранс». Ранее КПАТ отменило дневные рейсы до Лубягино. Потом автобус перестал ходить в деревню по выходным дням. С 1 июля, по всей видимости, будут отменены и оставшиеся рейсы.

По просьбе активистов инициативной группы «Лубягино» после 5 июля состоится встреча представителей областного минтранса, перевозчика, а также жителей. На встрече будет рассмотрен вопрос о налаживании транспортного сообщения до деревни.

— Будем добиваться возобновления автобусного сообщения Лубягино-Киров в летнее время по будним дням 2 раза в день утром и вечером, и с 1 сентября вернуться к расписанию 4 раза в день + выходные, — написал председатель инициативной группы «Лубягино» Вячеслав Царюк.

Ранее мы писали, что в Кирове сократили остановки у двух пригородных автобусов.

Фото: vk.com/slavatsaryuk