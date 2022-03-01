С 1 марта в Кировской области возобновлены профосмотры и диспансеризация

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Кировской области были возобновлены профосмотры и диспансеризация населения. Об этом сообщает областной минздрав.

С 1 марта пройти медосмотр в рамках программы диспансеризации могут все желающие. Также кировчане могут пройти обследование после перенесенного коронавируса.

Как рассказал глава минздрава Андрей Черняев, в текущем году первый этап диспансеризации прошли 12 439 человек, завершили ее 10 401 человек, а профосмотр прошли более 5,5 тысячи жителей области. Министр подчеркнул, что посещение больниц безопасно – все медосмотры проводятся по предварительной записи и с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Потоки инфекционных и условно здоровых пациентов разделены.

Напомним, что граждане 18-19 лет могут проходить диспансеризацию каждые 3 года, а граждане 40+ каждый год. Профосмотр можно проходить ежегодно. Количество проводимых исследований зависит от пола и возраста пациента.

Также каждая поликлиника проводит углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19. Жителям области, переболевшим в средней или тяжелой форме, рекомендуется пройти обследование в первоочередном порядке.

Как отмечал ранее губернатор Игорь Васильев, несмотря на пандемию и временные изменения в режиме работы поликлиник, оказание плановой помощи в регионе не останавливалось ни на один день.

На 1 марта в Кировской области выявлено 1247 новых случаев заболевания коронавирусом. В стационарах лечатся 3143 человека. 195 из них лежат в реанимации, 49 дышат с помощью аппаратов ИВЛ. Амбулаторно проходят лечение 12884 пациента с коронавирусом.