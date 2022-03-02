С 1 марта в Кировской области закрыли охоту на пушных зверей, боровую дичь и кабана

С началом весны в Кировской области была спортивная и любительская охота на пушных зверей, боровую птицу и кабана. Охотники должны сдать разрешения на добычу животных и птиц и направить сведения о добыче по месту получения разрешения.

Срок информирования о добыче кабана составляет 10 дней после отстрела или окончания срока действия разрешения. О добыче пушных животных и птиц следует сообщить в течение 20 дней, напомнили в минприроды. Если сведения не переданы вовремя, в последующей выдаче разрешений охотнику будет отказано.

В настоящее время охота может быть продолжена только для регулирования численности переносчиков бешенства: волков, лисиц и енотовидных собак. Также в отдельных охотугодьях продолжается охота на кабанов в целях предупреждения распространения африканской чумы свиней.

Фото: drive2.ru