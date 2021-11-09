С 16 ноября кировчане смогут получить бумажные сертификаты о вакцинации

С 16 ноября в России начнут выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Получить их можно будет в МФЦ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишут Известия.

В настоящее время сертификат о вакцинации автоматически появляется на сайте госуслуг. Его можно найти в личном кабинете.

Как отметил Мишустин, для многих граждан бумажный вариант будет удобнее электронного. Постановление о его выдаче уже подписано. Премьер-министр попросил Минцифры предусмотреть все, чтобы россияне могли получать услугу без сбоев.

Напомним, что с 8 ноября жители РФ получают сертификат о вакцинации от коронавируса нового образца.