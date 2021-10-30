С 19 ноября из Кирова в Москву будут летать самолеты Red Wings

Авиакомпания Red Wings объявила о запуске рейсов из Кирова в Москву. Самолеты из Победилово в Домодедово начнут летать с 19 ноября.

Расписание рейсов уже известно. Самолеты из Кирова в Москву будут летать 4 раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Время вылета – 6.25, время прибытия – 8.10.

Из Москвы в Киров можно будет улететь по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время вылета из столицы – 13.45, время прибытия в Киров – 15.20.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Ориентировочная стоимость билета – от 3800 рублей в одну сторону. Заказ билетов уже доступен на сайте Red Wings.