С 2021 года школы и детские сады будут работать по новым правилам

Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования.

С 2021 года изменится подход к организации учебного и воспитательного процесса в школах и детских садах по части санитарно-эпидемиологических требований.

Новые санитарные правила утвердил Роспотребнадзор. Как заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, нововведения призваны предотвратить массовые заболевания, положительно повлиять на здоровье подрастающего поколения.

Как пишут федеральные СМИ со ссылкой на новый документ, теперь расстояние от детских садиков и школ до адресов воспитанников и школьников должны быть не более 500 — 800 метров в городе и 1 километр в сельской местности. Иначе необходимо вводить автобус.

Если дети находятся в школе более 4 часов, им положено горячее питание. В учреждениях обязательно должна быть горячая и холодная вода, отопление. С 2021 года запрещается использовать обогреватели с инфракрасным излучением.

Важные новшества введены в расписании школьников. Уроки должны быть выставлены таким образом, чтобы учитывалась умственная работоспособность и трудность предметов. Максимальное время урока составит 45 минут. При этом перемены меньше 10 минут отменены. 10 минут — это минимальная продолжительность отдыха между уроками. Также в школах вводятся облегчённые дни в средине недели. Это среда или четверг.

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