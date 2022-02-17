С 21 февраля в Кировской области отменяют QR-коды

С 21 февраля в Кировской области отменяются QR-коды вакцинации. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 17 февраля. При этом в регионе будет усилен контроль масочного режима.

Глава региона подчеркнул, что заболеваемость в Кировской области вышла на «плато». Также в регионе достигнуты плановые значения коллективного иммунитета. Введение QR-кодов позволило пройти пик пятой волны коронавируса. Но сейчас с учетом стабилизации эпидситуации они могут быть отменены.

– Еще раз благодарю все медицинское сообщество, службу первичного звена, а также всех, кто продолжал оказывать помощь пациентам по другим профилям заболеваний, — сказал Игорь Васильев.

Ранее QR-коды были отменены или приостановлены еще в 14 регионах. В этот список вошли, в частности, Свердловская и Тюменская области, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край.

Напомним, что «система пропусков» по QR-кодам вакцинации была введена в Кировской области с 25 октября 2021 года. Изначально коды были нужны для посещения кафе, спортклубов, развлекательных заведений. Позже список мест, которые можно посещать только по QR-кодам, был расширен.