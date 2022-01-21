С 24 января возобновляет работу автобус Киров — Башарово

В администрации г.Кирова прошло заседание городской комиссии по рассмотрению изменений маршрутов общественного транспорта.

Его участники обсудили ситуацию с автобусным маршрутом №143 Киров — Башарово. Ранее он был отменён из-за того, что перевозчик (ООО «Шипа транс») не выполнил условия муниципального контракта. По этому направлению временно пустили маршрут №136 Киров — Русское.

С учётом пожеланий жителей населённых пунктов, расположенных на Московском тракте, принято решение возобновить работу маршрута №143 с 24 января. Он будет следовать следовать от остановки «Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии», в обратном направлении конечной остановкой

станет «Мечта» (около дома №130 по ул. Московской).

Маршрут №136 продолжит работу в обычном режиме.