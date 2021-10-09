С 9 октября в Кирове открывается бесплатный автобусный маршрут

Теперь в ТРЦ «Макси» на Луганской можно будет добраться от площади Лепсе и с Филейки.

С сегодняшнего дня в Кирове открывается бесплатный автобусный маршрут. Начало движения транспорта от остановки «Площадь им. Лепсе» — с 9 часов 40 минут. Последний рейс отправится от остановки ТРЦ «Макси» — в 21 час 10 минут. Интервал движения — 20-25 минут.

Теперь с 9 октября в ТРЦ «Макси» можно будет доехать с:

остановки «Площадь им. Лепсе» (со стороны завода)

остановки «Офтальмологическая больница»

остановки «пл. ХХ Партсъезда»

Эти маршруты добавляются к уже существующим.

Напомним, 21 октября в ТРЦ «Макси» в Кирове откроется магазин H&M.