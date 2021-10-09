Главная > Без рубрики > Выбор редакции > С 9 октября в Кирове открывается бесплатный автобусный маршрут

С 9 октября в Кирове открывается бесплатный автобусный маршрут

Елена Дмитриева Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Теперь в ТРЦ «Макси» на Луганской можно будет добраться от площади Лепсе и с Филейки.

С сегодняшнего дня в Кирове открывается бесплатный автобусный маршрут. Начало движения транспорта от остановки «Площадь им. Лепсе» — с 9 часов 40 минут. Последний рейс отправится от остановки ТРЦ «Макси» — в 21 час 10 минут. Интервал движения — 20-25 минут.

Теперь с 9 октября в ТРЦ «Макси» можно будет доехать с:

  • остановки «Площадь им. Лепсе» (со стороны завода)
  • остановки «Офтальмологическая больница»
  • остановки «пл. ХХ Партсъезда»

С 9 октября в Кирове открывается бесплатный автобусный маршрут

Эти маршруты добавляются к уже существующим.

Напомним, 21 октября в ТРЦ «Макси» в Кирове откроется магазин H&M.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Елена Дмитриева