С апреля на маршруты в Вятскополянском районе выйдут 4 новых Ford Transit

С апреля на обслуживание автобусных маршрутов в Вятскополянском районе выйдут 4 новых микроавтобуса Ford Transit. Они принадлежат перевозчику КПАТ.

Ранее 5 новых «Фордов» были поставлены в Вятские Поляны. Они работают на городских маршрутах с конца февраля. Это решило проблему транспортного сообщения, на которую жаловались местные жители.

Отметим, что выделение новых автобусов стало возможно после крупной закупки техники в конце прошлого года. Было приобретено 117 автобусов: 67 больших ЛиАЗов и 50 «Фордов» малого класса. ЛиАЗы были направлены на обслуживание маршрутов в Кирове, а «Форды» — в районы области.

Как отмечал губернатор Кировской области Игорь Васильев, перед властями стоит задача сделать пассажирские перевозки комфортными и удобными для населения.