С чего начать подготовку к ЕГЭ по математике

Начинать готовиться к ЕГЭ по математике нужно хотя бы с 10 класса. В идеале, если хочется иметь отличные оценки за выпускные экзамены, готовиться к ним следует в течение всей учебы. Но будем исходить из реальности и поговорим о том, как в оставшееся время эффективно подготовиться к экзамену.

Поставьте цель

Поскольку 11-й класс — выпускной, необходимо определиться, кем вы во взрослой жизни хотите стать, какую профессию выберете. Насколько вам будут в дальнейшем нужны знания по математике.

Вы уже определились с тем, в какой ВУЗ хотите поступать? Узнайте проходной балл. Так вам будет понятно, к чему стремиться, до какого уровня следует подтянуть знание предмета. И самое главное – занятия должны приносить удовлетворение, приближая вас к поставленной цели.

Как готовиться?

Нет возможности заниматься с репетитором, а при самостоятельных занятиях нужна профессиональная помощь? В таком случае рекомендуем пройти регистрацию на сайте для выпускников Бингоскул. Здесь в удобном формате для школьников даны справочные материалы, видеоуроки по вариантам, задания для самостоятельного решения. Участие в вебинарах позволяет ученику полнее понять материал и получить нужную консультацию преподавателя. Регистрация на https://bingoschool.ru – хорошее подспорье для самостоятельной подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ.

Чего не стоит делать

Поскольку времени на подготовку к ЕГЭ осталось не так много, не тратьте усилия на изучение учебников по всему курсу математики, начиная с 5 класса. Это займет очень много времени и некоторые темы, включенные в тестирование, в старых учебниках просто отсутствуют.

Не начинайте подготовку с решения всех вариантов ЕГЭ. Протестируйте себя по одному из них, для оценки уровня знаний. Отметьте количество заданий, которые удалось выполнить сразу, и вопросы, на которые не смогли ответить. Дайте себе время на устранение пробелов. Через время попробуйте другой вариант демоверсии, и сравните результат. Так легче распределять силы и понять, насколько эффективно продвигается самоподготовка.

Советуем приобрести книгу, написанную профессиональным педагогом специально для подготовки к ЕГЭ, и готовиться по ней. Например, «Математика. Авторский курс подготовки к ЕГЭ» — автор Анна Малкова, репетитор -практик, собрала в одной книге всю теорию, знания которой необходимы на ЕГЭ. Здесь же – коллекция тематических задач для самостоятельного тренинга.