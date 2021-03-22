С хозяином плавбань Столбовского пруда расторгли отношения

Однако ему придется погасить долги по оплате за использование водных ресурсов за 2 минувших года.

Региональное министерство охраны окружающей среды сообщило о том, что судом расторгнут договор использования водных ресурсов в акватории Столбовского пруда.

7 лет назад бизнесмен заключил договор с министерством об использовании пруда для размещения на нем трех плавбань. Сначала деньги за использование он вносил регулярно, но последние пару лет поступления прекратились. Одновременно с этим поднялись и ставки за пользование этим видом ресурсов.

Работники «Областного природоохранного центра» выехали на пруд и выяснили, что предприниматель не только не платит за ресурсы, но и не пользуется ими: в акватории не оказалось ни бань, ни причалов. Чтобы расторгнуть соглашение, министерство обратилось в суд.

Суд принял во внимание неиспользование объекта, неподписание допсоглашений и отсутствие платы более 2 лет подряд и вынес решение о расторжении соглашения, прекращении права использования и взыскания накопившихся за 2 года долгов.

Как пояснили в министерстве, если потребность в использовании объекта закончилась, гражданину нужно было сразу сообщить об этом в правительство, тогда бы договор расторгли и платить ничего не нужно было бы, поскольку это дало бы возможность заключить договор с другими желающими.

Недавно мы сообщали, что недропользователя лишили лицензии за нарушение условий договора

Фото: tour-center-msk.ru