С карт кировчан спишут оплату проезда за 9 мая

1 июля с банковских карт жителей Кирова будет списана оплата проезда за 9 мая. Об этом сообщили в ООО «Электронный проездной».

Как пояснили в компании, из-за сбоя в программном обеспечении валидаторов часть операций по оплате проезда не была обработана и деньги не списались с банковских карт граждан. Плата будет списана сегодня, 1 июля.

Проверить историю платежей и убедиться, что все правильно, можно на сайте ООО «Электронный проездной» в личном кабинете. Задать вопросы по поводу оплаты проезда можно в претензионном центре по номеру 8 (8332) 485-999.

Ранее мы писали, что из-за сбоя в программном обеспечении кировчане полдня ездили бесплатно.