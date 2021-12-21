С кировских домов убирают незаконные рекламные конструкции

В Кирове фасады домов освобождают от «визуального шума».

Речь идёт о незаконных рекламных конструкциях и средствах наружной информации. Только с фасада здания по Октябрьскому пр.,90 было убрано девять вывесок, не соответствующих паспортам наружной отделки. Поскольку их собственники не установлены, демонтаж был произведён на средства городского бюджета.

Всего с начала года в Кирове убрано 33 незаконных рекламных элемента, создающих визуальный шум.

«Город может превратиться в калейдоскоп, и наша задача этого не допустить. Для того, чтобы привести дома в надлежащий вид, были разработаны паспорта наружной отделки фасадов зданий», — рассказал заместитель начальника теруправления по Ленинскому району Олег Шубин.

Ознакомиться с паспортами можно здесь

Фото admkirov.ru