С кировских работодателей взыскали 43 миллиона долгов по зарплате

В 2021 году с кировских работодателей взыскали 43,3 миллиона рублей задолженности по зарплате. Об этом сообщает областная прокуратура.

За истекший период 2021 года прокуроры направили в суд 146 исков с защиту прав работников. Все заявления были удовлетворены. По итогам решений суда за 1 полугодие этого года судебные приставы взыскали с работодателей 43,3 миллиона рублей.

Помимо этого в суд было направлено 22 иска об оформлении трудовых отношений, 1 иск о незаконном увольнении и 3 иска о признании права на страховые выплаты. По всем перечисленным искам были вынесены решения в пользу работников.