С кировскими детьми-инвалидами началась адресная работа

В регионе начали осваивать полученный зимой гранд, по которому 130 семьям из Кировской области воспитывающим детей с проблемами здоровья окажут помощь.

Кировские проекты для детей-инвалидов получили гранты на сумму 9 миллионов рублей. Об этом сообщает министерство соцразвития. На эти деньги организовали работу «микрореабилитационных центров».

Работа будет проводиться в двух вариантах «домашний микрореабилитационный центр», когда специалисты центров выедут домой к проблемным детям и обучат их родителей необходимым программам и «выездной микрореабилитационный центр», при котором бригада сотрудников будет выезжать в район области и проводить реабилитацию для маленьких кировчан в групповом или индивидуальном формате.

Сейчас в центрах уже сформированы такие бригады и определен график их выездов. Первыми со специалистами встретились семьи из Слободского и Кирово-Чепецкого районов.

— Это замечательно, когда грамотные и квалифицированные специалисты показывают мне дома, как правильно заниматься с ребёнком, используя пособия для развития, а также постоянно находятся со мной на связи и поддерживают не только делом, но и словом, — поделилась мама одной из девочек, проходящих эту реабилитацию Лариса Ашихмина.

Напомним, в рамках участия в этом проекте семьям на время предоставляют вспомогательные средства для улучшения двигательных функций, мелкой моторики, развития речевого аппарата.

Если кому-то из жителей региона необходим такой формат работы с особым ребенком, родители могут обратиться в Областной реабилитационный центр по телефону (8332) 22-37-62 или детский реабилитационный центр в Кирово-Чепецке по номеру (83361) 3-12-32, отметили в департаменте соцразвития.

Ранее мы сообщали, что Кировская область получила грант для помощи детям с инвалидностью.

Фото: Александр Папырин