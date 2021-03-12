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С кировского ООО «Квартал» требуют 2,7 млн рублей

Вадим Шабалин Новости, Экономика

В Арбитражный суд Кировской области поступило исковое заявление. Ответчиком выступает ООО «Квартал».

Истец — кировское ООО «Посад» (фирма занимается оптовой торговлей) требует 2,69 млн рублей.

«Квартал» находится в процессе банкротства. Только за последние полгода на организацию было подано около десятка исков.

Компания возводит жилые дома на ул.Современной и Широтной в Кирове. Они являются объектами долевого строительства и входят в перечень проблемных объектов. Оба дома планировалось сдать несколько лет назад.

 

 

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Вадим Шабалин