С кировского ООО «Квартал» требуют 2,7 млн рублей

В Арбитражный суд Кировской области поступило исковое заявление. Ответчиком выступает ООО «Квартал».

Истец — кировское ООО «Посад» (фирма занимается оптовой торговлей) требует 2,69 млн рублей.

«Квартал» находится в процессе банкротства. Только за последние полгода на организацию было подано около десятка исков.

Компания возводит жилые дома на ул.Современной и Широтной в Кирове. Они являются объектами долевого строительства и входят в перечень проблемных объектов. Оба дома планировалось сдать несколько лет назад.