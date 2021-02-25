Мать найденного в сугробе малыша привлекут к ответственности

Сейчас решается вопрос возвращения младенца в семью.

Напомним, прохожий заметил замерзающего в снегу малыша и унес его домой, вызвав экстренные службы. Позже выяснилось, что родители отмечали праздник у друзей, и отец семейства уснул в гостях. Мать же, взяв ребенка, отправилась домой, но не рассчитала сил и уснула в сугробе с полугодовалым крошкой. Сейчас оба находятся в больнице.

Тем временем полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Ранее молодые родители не привлекали к себе внимание надзорных органов. Дома порядок, продукты и одежда для малыша по сезону есть. Однако вопрос дальнейшей судьбы семьи сейчас решается. Как минимум, горе-мать привлекут к административной ответственности и сотрудники органов опеки проведут с ней беседу.

Напомним, ранее мы писали, что 20 кировчан наказали за плохое исполнение родительских обязанностей.

Фото: admkirov.ru