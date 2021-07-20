Из Кировской области в Китай отправлено 158 тыс. кубометров лесопродукции

С начала года Россельхознадзор проконтролировал отправку из Кировской области 473 тыс. кубометров лесопродукции.

Основные импортёры — Китай (158 тыс. кубометров), Азербайджан (65 тыс. кубометров) и Казахстан (40 тыс. кубометров). В основном за границу поставляют круглый лес, пиломатериалы и шпон.

Кроме того, ведомство проверило 5103 т растительной продукции и 3,643 т кормовых добавок и охотничьих трофеев. В КНР отправлено 749 т рапсового масла и 152 т березовой чаги, в Германию — 80 т семян луговой овсяницы и других трав для посева.

Все товары прошли фитосанитарный и ветеринарный контроль и имели сопроводительные документы. На них были оформлены экспортные фитосанитарные и ветеринарные сертификаты.