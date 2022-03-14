С начала года на железной дороге травмировались 6 человек

С начала года на объектах железнодорожной инфраструктуры Кировского региона ГЖД по собственной неосторожности получили травмы шесть человек.

Четверо из них погибли.

Основные причины несчастных случаев — передвижение по путям и нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.

В преддверии весенних каникул по области пройдут мероприятия по предупреждению железнодорожного травматизма. Сотрудники Кировского региона совместно с транспортными полицейскими организуют рейды по выявлению и пресечению несанкционированного нахождения граждан на станционных путях и перегонах.

Кроме того, в школах запланированы родительские собрания и встречи с учащимися, на которых расскажут о правилах безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.