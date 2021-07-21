С несправедливостью будут бороться гендерной теорией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что повышение качества жизни и борьба с бедностью невозможны без преодоления «гендерного неравенства», сообщает «ПолитРоссия».

Вовлечение женщин во все сферы общества является острой необходимостью, а из-за коронавируса многие представительницы «прекрасного пола» лишились рабочих мест. Такое заявление Матвиенко сделала в ходе Форума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по образованию и снижению бедности среди женщин и подчеркнула, что может поделиться российским опытом наработок в этой сфере. Матвиенко также сказала, что в сферах современных информационных технологий должно быть достигнуто «гендерное равенство».

Отметим, что понятие «гендер» является основой идеологии феминизма, где «гендер» (в противоположность понятию «пол») рассматривается как социальная категория, организующая общественные отношения, которые, с точки зрения феминизма характеризуются «социальным доминированием». Гендерная теория утверждает о доминировании мужчин как социальной группы над женщинами.

Добавим, что по количеству женщин-руководителей высшего уровня Россия лишь немногим уступает странам Европы, но при этом в 4,5 раза опережает среднемировые показатели. Как сообщает исследовательский центр «Делойт», в России женщины возглавляют каждую пятую компанию.

Фото: tvcenter.ru