С нового года Вятская ТПП сможет подтверждать форс-мажорные обстоятельства

Сотрудница палаты прошла специальное обучение и теперь может выдавать свидетельства о ситуациях непреодолимой силы.

Ранее торгово-промышленная палата занималась спорами о форс-мажорах лишь по международным соглашениям. Причём, делала это федеральная организация. Но ситуация уходящего года показала, что помощи в разрешении сложных ситуаций, требуют и споры внутри бизнес-сообщества одного города. Так, весной нынешнего года региональные палаты начали выдавать сертификаты о форс-мажоре по внутрироссийским сделкам.

С нового года такие бумаги смогут выдавать лишь те региональные палаты, в которых сотрудники прошли обучение по программе «Свидетельство обстоятельств непреодолимой силы». В кировской ТПП такое обучение завершила начальник юридического отдела Людмила Кутергина. Ей выдали удостоверение Международного института менеджмента объединений предпринимателей.

По словам юриста, мнение бизнес-сообщества, как правило, значимо для судов, впрочем, авторитет палаты должен позволить и не доводить споры до суда.

Ранее мы сообщали о том, что в Кирове были подведены итоги конкурса «Торговая марка года-2020». В ВТПП приняли решение обойтись без традиционной торжественной церемонии, заменив её на личные визиты в компании-победители.

Фото: vcci.ru