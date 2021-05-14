С открытыми лекциями в Кирове выступит Алексей Водовозов

В Кирове прочитает лекции Алексей Водовозов, российский научный журналист и медицинский блогер.

В нашем городе он выступит благодаря федеральному проекту «Энергия науки» сети Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).

25 мая, 18.00.

Открытая лекция «Как работают российские антиковидные вакцины?».

Чем отличаются российские антиковидные вакцины друг от друга? Когда и кому прививаться? Прививаться или переболеть? Последствия перенесенного ковида – что мы знаем о них сейчас?

ИЦАЭ Кирова (Преображенская, 41)

Регистрация: https://myatom-kirov.timepad.ru/event/1618282/

26 мая, 14:30

Устный журнал «Язык Эйнштейна».

Новости науки доступно и с юмором.

Центр современного искусства «Галерея Прогресса» (ул. Горького, 5)

Регистрация: https://myatom-kirov.timepad.ru/event/1619427/

26 мая, 18:00

Открытая лекция «Витамины и фуфломицины».

Как отличить препараты-фуфломицины от настоящих лекарственных средств? Что будет, если принимать настоящие лекарства и фуфломицины вместе? Мифы и факты о витаминах. Популярные способы лжедиагностики и как ее избежать?

Центр современного искусства «Галерея Прогресса» (ул. Горького, 5)

Регистрация: https://myatom-kirov.timepad.ru/event/1618286/

27 мая, 15:30

Открытая лекция «Музыка в медицине».

Звучит ли музыка в хирургических кабинетах? Что такое «эффект Моцарта»? Правда ли мурлыканье кошки залечивает раны? Как рэп и хоровое пение влияют на наше здоровье?

ИЦАЭ Кирова (ул. Преображенская 41)

Регистрация: https://myatom-kirov.timepad.ru/event/1618361/

Вход на лекции свободный.

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