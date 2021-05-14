Главная > Новости > С открытыми лекциями в Кирове выступит Алексей Водовозов

С открытыми лекциями в Кирове выступит Алексей Водовозов

Вадим Шабалин Новости, Общество

В Кирове прочитает лекции Алексей Водовозов, российский научный журналист и медицинский блогер.

В нашем городе он выступит благодаря федеральному проекту «Энергия науки» сети Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).

  • 25 мая, 18.00.

Открытая лекция «Как работают российские антиковидные вакцины?».
Чем отличаются российские антиковидные вакцины друг от друга? Когда и кому прививаться? Прививаться или переболеть? Последствия перенесенного ковида – что мы знаем о них сейчас?

ИЦАЭ Кирова (Преображенская, 41)
Регистрация: https://myatom-kirov.timepad.ru/event/1618282/

  • 26 мая, 14:30

Устный журнал «Язык Эйнштейна».
Новости науки доступно и с юмором.

Центр современного искусства «Галерея Прогресса» (ул. Горького, 5)
Регистрация: https://myatom-kirov.timepad.ru/event/1619427/

  • 26 мая, 18:00

Открытая лекция «Витамины и фуфломицины».

Как отличить препараты-фуфломицины от настоящих лекарственных средств? Что будет, если принимать настоящие лекарства и фуфломицины вместе? Мифы и факты о витаминах. Популярные способы лжедиагностики и как ее избежать?

Центр современного искусства «Галерея Прогресса» (ул. Горького, 5)
Регистрация: https://myatom-kirov.timepad.ru/event/1618286/

  • 27 мая, 15:30

Открытая лекция «Музыка в медицине».

Звучит ли музыка в хирургических кабинетах? Что такое «эффект Моцарта»? Правда ли мурлыканье кошки залечивает раны? Как рэп и хоровое пение влияют на наше здоровье?

ИЦАЭ Кирова (ул. Преображенская 41)
Регистрация: https://myatom-kirov.timepad.ru/event/1618361/

Вход на лекции свободный.

12+

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Вадим Шабалин