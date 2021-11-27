С предпринимателя взыщут миллион за вырубленный у него лес

В Верхнекамском районе вынесен приговор по незаконной рубке сосны.

Факт незаконной рубки обнаружили в 1 Гидаевском лесничестве еще в 2019 году на участке, арендованным индивидуальным предпринимателем М. для заготовки древесины. Как подсказали оставшиеся пни, неизвестное лицо похитило 102,5 кубометров сосны. Ущерб насчитали на 1,07 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело, но приостановлено в феврале 2020 года, поскольку обвиняемого установить не удалось. Однако прокуратура направила иск в суд о взыскании ущерба в доход района с предпринимателя, не уследившего за арендованным участком леса.

На днях суд принял положительное решение по иску, оно пока не вступило в законную силу.