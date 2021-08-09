С улиц Кирова исчезнет ненадлежащая реклама пива

Комиссия УФАС по Кировской области вынесла решение по делу о размещении на улицах города рекламы пива.

Она признана ненадлежащей, поскольку не содержала предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкоголя. Кроме того, в ней имелись не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед реализуемым другими продавцами.

Также выяснилось, что рекламные конструкции были установлены без соответствующего разрешения.

Индивидуальному предпринимателю выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Материалы переданы в УМВД по г.Кирову для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.