С улиц Кирова уберут «подснежники»

В Кирове начнется кампания по эвакуации автомобилей, мешающих уборке снега. С 25 января машины будет увозить специализированная организация. Об этом сообщили в городском УДПИ.

Как пояснили в ведомстве, речь идет, в первую очередь, о «подснежниках», которые стоят на обочинах и мешают работе спецтехники. Особенно остро эта проблема стоит на второстепенных улицах. Брошенные машины не позволяют вовремя убирать снег и становятся причиной пробок.

— Крупногабаритные машины подрядчиков не могут проехать по узкой дороге. Дорога становится однополосной, — сказали в Управлении.

В ГИБДД уточнили, что при эвакуации из-под знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка» авто будут увозить на штрафстоянку. А его владелец заплатит штраф – до 1,5 тысяч рублей. Если знаки отсутствуют, машина будет просто перемещена.

В отделе содержания УДС уточнили, что будет использоваться конвейерный метод. Благодаря этому рабочие смогут перемещать до 60 машин в день. Это позволит более качественно прибирать улицы.

Напомним, в прошедшие выходные Киров накрыл сильный снегопад. На уборку его последствий было выведено рекордное количество спецтехники. К утру понедельника центральные улицы были очищены от сугробов, но работы продолжаются. За прошедшие сутки из города было вывезено 11 тысяч кубометров снега.