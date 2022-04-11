Самарская цыганка напросилась к чепецкой пенсионерке в гости и обокрала её

В Кирово-Чепецке полицейские разыскали виновную в краже у пенсионерки.

Последняя на днях шла по улице и несла бутыль с водой. Незнакомая женщина предложила ей помощь, дошла с нею до квартиры и напросилась на чай и в туалет. Подарила старушке подушку и одеяло, якобы помогающие от болезней.

А когда незнакомка ушла, чепчанка обнаружила пропажу из тайника 71000 рублей и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело о краже и установили личность подозреваемой. Это оказалась 22-летняя цыганка из Саратовской области. Её нашли, она созналась. Ведётся расследование, устанавливается причастность задержанной к другим преступлениям.