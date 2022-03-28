Самозанятые кировчане представили свою продукцию на ярмарке

26-27 марта в торговом центре «Джем Молл» прошла ярмарка для самозанятых граждан «Сделай бизнес сам». На ней кировские самодеятельные предприниматели представили свою продукцию.

Участники ярмарки выставили на продажу как промышленные товары, так и продукты. Посетители смогли продегустировать и купить сыры, колбасы, рыбу, мед и шоколад. Также покупателям предлагали купить украшения ручной работы, сувениры, одежду, авторские игрушки и даже мебель.

Как и предполагалось, ярмарка стала не только точкой для торговли, но и своеобразным местом для расширения деловых контактов. Также предприниматели провели мастер-классы для детей и взрослых и провели показ модной одежды и лотерею.

Торговая площадка позволила самозанятым гражданам оценить, насколько востребован их товар, и понять, что можно сделать для его продвижения. Организаторами мероприятия выступили Минэкономразвития РФ, правительство Кировской области, областной минпромторг и центр «Мой бизнес».

Как отметил губернатор Игорь Васильев, в настоящее время в Кировской области более 22 тысяч самозанятых, и их число постоянно увеличивается.