Самый большой транспортный налог заплатил владелец Mercedes-Benz AMG SL 63

В УФНС России по Кировской области напоминают, что при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей стоимостью от 3 млн руб. применяются повышающие коэффициенты. Они зависят от года выпуска машины и её средней стоимости.

Для легковых автомобилей средней стоимостью 3-5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трёх лет, действует коэффициент 1,1.

В отношении автомобилей средней стоимостью 5-10 млн руб. рублей включительно возрастом не более 5 лет, применяется коэффициент 2.

Коэффициент 3 действует, если с года выпуска автомобиля стоимостью 10-15 млн рублей прошло не более десяти лет, а также в случаях, если он выпущен не более 20 лет назад, а его средняя стоимость превышает 15 млн руб.

В текущем году налоговые органы области исчислили налог с повышающими коэффициентами за 2020 г. на 704 автомобиля, принадлежащих физическим лицам. Общая сумма — свыше 18 млн руб.

Наиболее популярные у кировчан марки дорогих автомобилей — Toyota Land Cruiser 150 и Toyota Land Cruiser 200.

Самый большой транспортный налог за прошлый год с применением повышающего коэффициента 3 предъявлен владельцу автомобиля Mercedes-Benz AMG SL 63 с мощностью двигателя 585 л.с.

Фото marinoperformancemotors.com