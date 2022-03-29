«Санкции – это возможность развивать производство»

Против кого на самом деле «работает» санкционная политика Запада

Наконец у Запада начинают открываться глаза на происходящее в Донбассе и на Украине. Эмоциональная пена, нагоняемая фабрикой фейков, сходит на нет. И журналисты, и обыватели в западных странах, наблюдая за происходящим, оценивая, делают выводы –на чьей стороне правда, кто на самом деле больше пострадает от санкций «против России».

«Россия в очередной раз спасает»

Больше половины опрошенных французов (52%) верят хотя бы одному из аргументов России по поводу спецоперации на Украине. Это показали результаты опроса компании Ifop. 28% считают, что российскую операцию поддерживают русскоязычные украинцы, которые хотят освободиться от преследований. В том, что на Украине правит неонацистский режим, убеждены 10% респондентов.

К слову, на днях тысячи французов возмутились выступлением Зеленского перед парламентом Франции. В социальных сетях появилось множество комментариев:

«Я не могу больше выносить Зеленского. Он не жалеет свой народ и требует от Евросоюза все новых жертв»; «Это киевское правительство развязало войну в Донбассе восемь лет назад. Десятки тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев, не стоит забывать».

Впрочем, задумались не только французы. Перуанский журналист Рикардо Зедано убежден, что лидер РФ спасает весь мир от возможной ядерной катастрофы. «Россия в очередной раз спасает человечество от третьей мировой войны. Если украинская нацистская верхушка завладеет ядерным оружием, будьте уверены, нас ждет третья мировая», – написал автор в статье, опубликованной на сайте Федерации журналистов Перу.

А американский журнал The American Conservative утверждает, что Путин является патриотом России и делает все, чтобы превратить ее в великую державу.

Ранее с нетрадиционным для американского общества мнением выступил в эфире телеканала Fox News полковник Пентагона в отставке Дуглас Макгрегор. Он сказал, Россия пошла на спецоперацию на Украине после того, как Запад в течение 15 лет игнорировал требования Москвы о прекращении размещения вооружения и военных баз США у границ РФ. Макгрегор отметил, что Вашингтон сделал бы то же самое, если бы Россия начала размещать свои войска и ракеты на Кубе.

Еще одно американское издание – газета Newsweek – назвало ситуацию вокруг Украины «битвой силы и воли между Россией и Западом», признав при этом преимущества российского президента.

«Владимир Путин никогда не проигрывал войны. Во время прошлых конфликтов в Чечне, Грузии, за два десятилетия своего пребывания у власти Путин преуспел, поставив перед своими вооруженными силами четкие, достижимые военные цели», – пишут авторы Newsweek.

«Великий Запад не более, чем иллюзия»

Другой момент, который крайне беспокоит жителей западных стран, – эффект бумеранга от санкций, вводимых против России.

Например, политолог Уэббер заявляет, что санкции в отношении России – недальновидные шаги, не учитывающие последствия и отложенные негативные эффекты.

Политолог предполагает, результатом санкционного давления вскоре станут массовые протесты европейцев из-за взлетевших цен.

Собственно, это уже происходит. Испанцы выходят на улицы из-за резкого роста цен на топливо – некоторым гражданам стало невыгодно даже ездить на работу.

В Албании жители потребовали остановить безудержный рост цен на продукты питания и топливо.

Американские дальнобойщики в знак протеста против роста цен на топливо перекрыли крупные дороги в Вашингтоне. Стоимость бензина в США бьет рекорды почти каждый день, инфляция достигла максимума за последние 40 лет.

Министр финансов Великобритании заявил, что санкции, введенные Лондоном против России, негативно скажутся на финансах британцев.

А немецкий экономист Айка Хамер предположил, что если из-за санкций против России произойдет крах экономики Германии, то «развалится вся Европа». По его мнению, это вполне может произойти, поскольку топливо, которое используется абсолютно всеми отраслями, дорожает с каждым днем. «Без этого великий зажиточный Запад не более, чем иллюзия», – сказал Хамер.

По мнению эксперта, ответственность за экономические потрясения граждане возложат на политиков, поскольку в противостоянии с Россией «нет здравого зерна». Проиграют в этой ситуации обычные жители Германии, Европы, США.

В свою очередь британская газета The Guardian предупредила, санкциями против России западные страны сами себя загоняют в ловушку.

Ни одна отрасль не остановилась

Тем временем российские предприятия продолжают работать в санкционных условиях, производить весь ассортимент продукции – благодаря импортозамещению. Уход зарубежных компаний с российского рынка не привел к остановке ни одной отрасли.

— Мы занимаем прочную позицию на рынке, — рассказывает директор кировской швейной фабрики «Танита» Татьяна Журавлева. — Санкции нас не коснутся, потому что есть возможность приобретать мануфактуру, соответствующую нашим требованиям, у других поставщиков. При этом ценовая категория останется прежней, доступной всем жителям. С 1999 года мы пережили несколько экономических кризисов, но ни разу для сохранения предприятия не принимали такие меры как сокращение сотрудников. Напротив, в кризисные моменты мы всем коллективом мобилизуемся, ищем выходы и с достоинством выходим из кризиса победителями. Любые критичные ситуации – для нас возможности. И сейчас мы частично готовы заменить мировые бренды в своем сегменте.

Об этом же говорит и гендиректор кировской фабрики вязаных и трикотажных изделий Юлия Вахрамеева. Она также заявляет о готовности заменить собственной продукцией санкционные товары.

— Ситуация в стране и мире может меняться, но мы развиваемся и создаем новые рабочие места, а самое главное – радуем покупателей качественной одеждой, — подчеркивает Юлия Вахрамеева. — Сегодня с рынка уходят зарубежные конкуренты, и сейчас наше производство готовится заполнять эту нишу и удовлетворять потребности покупателей всех возрастов в еще большем объеме.

Напомним, в Кировской области под руководством губернатора Игоря Васильева создана межведомственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики региона, заседания которой проходят ежедневно. Обсуждаются вопросы функционирования каждой из отраслей, решаются возникающие вопросы и проблемы. На сегодня все предприятия региона работают стабильно.