Зачем США нарастили поставки «черного золота» из России на 43%?

Российская платформа войнасфейками.рф, созданная недавно, но уже широко известная, ввела новую рубрику – «По полочкам». Здесь разбираются и разъясняются важные новости.

Почему, например, российская экономика оказывается устойчивой в условиях топливного эмбарго (запрета)?И зачем США, призывая мировое сообщество отказаться от российского топлива, сами наращивают его закупки?

Раскладываем «по полочкам».

Что случилось?

Заявлена угроза полного эмбарго на поставку энергоресурсов со стороны Европы.

Что это значит?

Эмбарго на поставку российских энергоресурсов позиционируется Западом как сильнейшее санкционное давление на экономику страны.

Однако бюджет России оказался устойчив к этому давлению. В 2021 году цена за баррель российской сырой нефти составляла около 70 долларов. В этом году ценник поднялся уже до 108 долларов за баррель. Это позволяет России при необходимости сократить экспорт нефти на треть без существенного ущерба для себя.

Что дальше?

Если «топливное эмбарго» будет введено, то цена на энергоресурсы повысится еще больше. При этом нефть гораздо проще перенаправить другим покупателям, чем газ. Это позволяет в краткие сроки перестроить логистические цепочки для поставки нефти в страны Азии и Индию.

Есть ли чем подстраховаться?

Помимо всего прочего, Россия имеет 160 млрд долларов незамороженных резервов, а также ещё 50 млрд долларов бюджетных сбережений. Эти средства при необходимости дадут стране время для экспорта энергоресурсов другим покупателям.

Что в итоге?

Полное эмбарго на поставку энергоресурсов куда больнее ударит по странам Европы, чем по российской экономике. Прекращение поставок газа приведет к эффекту «снежного кома» на Западе: повышение цен на бензин, на товары первой необходимости и на коммунальные платежи.

Важно отметить, что США на фоне всех вводимые санкций уже за неделю нарастили поставки нефти из России на 43% до – 100 тысяч баррелей в сутки.