Санкции США простимулировали сельское хозяйство России

Санкции США стали стимулом для развития сельского хозяйства в России. Перспективы аграрного сектора заключаются в развитии тепличного хозяйства и наращивании экспорта, и возможности для наращивания объемов производства есть. Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Коренев в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам Коренева, Россия имеет большой потенциал для развития сельского хозяйства. Это хорошие почвы на большей части территории, налаженное водоснабжение и развитая инфраструктура. Также в России практически не бывает засух, аналогичных тем, что случаются на Ближнем Востоке или в США.

Говорить американцам спасибо за санкции было бы не совсем верным, считает эксперт. Тем не менее можно утверждать, что санкции стали триггером для развития сельского хозяйства. В ряде направлений Россия уже сумела полностью заместить импорт. В частности, это касается выращивания овощей на закрытом грунте. Проще всего ситуация обстоит с огурцами – поначалу их был даже избыток. Половина томатов не в сезон по-прежнему поставляется из-за границы. Однако во время сбора урожая импортных овощей практически не найти.

Неплохой рост показало также производство мяса птицы. В настоящее время Россия полностью обеспечивает внутренний спрос на данный товар и продает его за рубеж. В перспективе – «открытие» китайского рынка. Если Россия сможет соблюдать требования по упаковке и единообразию сырья, это станет большой победой для отечественных аграриев.

Кроме кур, на экспорт из России хорошо уходят свинина и зерновые. Производители свинины также ищут выход на китайский рынок, который дает практически безграничные возможности для расширения бизнеса.

Несмотря на все перипетии в экономике, Россия остается крупнейшим экспортером зерна. В 2018 и 2020 годах в стране отмечались рекордные урожаи зерновых. Высокие цифры ожидаются и в 2021 году.

Превышает потребности жителей страны и производство сахара. В планах – наращивание производства гречихи, которую также планируется сбывать на китайском и японском рынках.

Есть и слабые направления. К ним, по мнению Алексея Коренева, можно отнести, производство говядины. Большую часть данного вида мяса Россия пока что получает из-за рубежа.

Еще одна точка роста – развитие производства молочной продукции. Несмотря на значительный рост его объемов, полностью обеспечить жителей страны «молочкой» пока что не удается.

Перспективным направлением остается и развитие тепличного хозяйства. В пример Коренев приводит Турцию, где, несмотря на более мягкий климат, площади теплиц в несколько раз больше российских. Тем не менее дефицит продуктов России не грозит – вопрос продовольственной безопасности практически решен.

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