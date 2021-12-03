Сделан долгосрочный прогноз погоды в Кировской области на декабрь

Его опубликовали кировские метеорологи-любители в своей группе в соцсети.

По их мнению, в первой декаде декабря в Поволжье и большей части Урала температура воздуха будет на 1-2˚С выше нормы. В Кировской области – по крайне мере в южных районах. Положительная аномалия ожидается за счет первой пятидневки месяца.

Во второй декаде месяца прогнозируется область повышенного давления в районе Новой Земли, что может привести к арктическим вторжениям с морозами около -25˚С. Количество осадков – около нормы, выше только по югу области.

В третьей декаде ожидается усиление Сибирского антициклона. Средняя температура воздуха будет ниже нормы на 1-2˚С по югу и востоку области и в пределах таковой по северу, а количество осадков немного меньше. Год назад, наоборот, было много снега.

Гидрометцентр РФ в декабре ожидает похожий сценарий: тепле нормы на юге европейской части страны и холоднее на севере, снега выпадет больше обычного. Такой прогноз предполагает неустойчивый характер погоды с активной циклонической деятельностью и значительными колебаниями температуры – примерно как в декабре 2010 года.