«Сделано у нас»: когда аналог получается лучше заграничных товаров

Пятёрка предприятий и компаний региона, эффективно занимающихся импортозамещением.

Импортозамещение — одна из наиболее актуальных тем дня. Впрочем, как отмечал губернатор Игорь Васильев, в текущей ситуации важно не просто «взять и заменить иностранные товары своими», но и создать новые собственные, прорывные проекты.

В Кировской области, по словам главы региона, для этого есть все возможности. В том числе и в таких сферах, как IT-технологии.

— Мы ведём мониторинг системообразующих предприятий Кировской области, чтобы оперативно выявлять проблемы и ограничения в работе из-за введения экономических санкций, — подчёркивает Игорь Владимирович.

Для тех, кто активно занимается замещением товаров, появляются дополнительные федеральные и региональные меры поддержки. По итогам заседаний межведомственной комиссии принимается комплекс мер по отдельным направлениям развития экономики.

— Мы готовы оказать всестороннюю поддержку предприятиям, которые выстроят кооперационные цепочки и будут работать над реальным импортозамещением в регионе, отмечает председатель регионального правительства Александр Чурин.

Сегодня — о тех, кому уже удалось добиться ощутимых результатов: в производстве продукции повседневного спроса, лекарств и продуктов питания.

1. «Прожектор»: импортозамещение в статусе «социального предприятия»

Компания является одним из ведущих производителей кистей и щеток. Эта продукция идёт не только по регионам России, но и за рубеж. Сейчас на «Прожекторе» освоены кистещеточное и картонажное производства, деревообработка, холодная штамповка, а также механическая обработка металлических изделий (токарная, фрезерная, шлифовальная).

— Для совершенствования производственных процессов ведётся постепенная модернизация производства, устанавливается высокотехнологичное оборудование, которое в дальнейшем позволит предприятию повысить финансовые результаты и рентабельность, расширить ассортимент и номенклатуру выпускаемой продукции, — комментирует генеральный директор ООО КПП «Прожектор» Василий Быданов. — С 2021 по 2023 годы предприятие планирует инвестировать в модернизацию и техническое перевооружение производства более 13 млн рублей.

В прошлом году «Прожектор» вошёл в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства со статусом «социальное предприятие». Среднесписочная численность работников составляет 132 человека.

— Безусловно, это социально значимое предприятие для региона, — говорит министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Владимир Сысолятин. — Более 50% рабочего коллектива – люди с инвалидностью по зрению. И хорошо, что у них есть возможность и зарабатывать, и общаться, так как социализация имеет немаловажное значение. Также стоит отметить, что предприятие в последние годы осуществляет инвестиционную деятельность. Было приобретено оборудование, которое значительно улучшило структуру работы и повысило производительность труда.

Также, как отмечает министр, на предприятии недавно начали производить искусственное волокно, которое позволяет наладить производство новых изделий. Министерство планирует проработать и предложить все возможные меры поддержки производству для дальнейшего его развития и выпуска ещё более конкурентоспособной продукции.

Кстати, в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации имеющегося технологического оборудования на предприятии вводится в эксплуатацию новый станок HAIXING VM70-15D на участке производства щёточных изделий (сумма затрат на приобретение и установку которог составила 6,5 млн рублей). Внедрение нового оборудования позволит повысить производительность труда, снизить затраты при обработке деталей, а ещё — создать три новых рабочих места, в том числе два — для инвалидов.

2. АО «Кировская фармацевтическая фабрика»: для лекарственной безопасности

Это — старейшее предприятие фармпроизводства Кировской области. В прошлом году оно отмечало своё 80-летие.

Новая история развития фабрики началась в 2014 году, со сменой формы собственности. В тот момент начались модернизация производства и, разработка новых регистрационных удостоверений, были расширены лицензии выпуска готовых лекарственных препаратов.

В 2020 году на предприятии был произведён первый выпуск средств ингаляционной анестезии – препарат «Севофлуран», который используют при проведении полостных операций. Это аналог английского препарата «Эббот Севоран». Причём в России это средство выпускают фармкомпании лишь в двух регионах – в Кировской области и Пермском крае.

— Уже два года назад мы держали курс на импортозамещение – такую задачу поставили перед собой еще в 2015 году, — говорит гендиректор фабрики Станислав Федотовский. — Это очень важно, потому что позволяет отечественной фарминдустрии (а значит, и миллионам жителей страны) не зависеть от изменений на мировом рынке. Чем больше лекарств производится внутри страны, тем надежнее обеспеченность наших граждан медикаментами. Развивая это направление, мы достигли определённого результата. Следующая задача, которую мы для себя поставили, – заменить действующие вещества, активные фармацевтические субстанции с импортных на российские. В планах – перейти на химическое сырье, поставляемое из России и КНР.

2021 год стал для Кировской фармацевтической фабрики прорывным: была введена целая линейка препаратов жизненно-важного цикла, входящих в госпитальный сегмент. В основном это линейка антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ – «Абакавир», «Зидовудин». И самый известный «Лопинавир+Ритонавир» – раствор для приёма внутрь, который полностью заменяет импортный препарат «Калетра».

В этот же год в производство был пущен «Леветирацетам» – противоэпилептическое средство, которое полностью заменяет импортное лекарство «Кеппра».

Огромное значение уделяется производству лекарственных препаратов для лечения астмы: это одна из самых распространенных в мире болезней (страдают 18% населения планеты).

— Аналоги импортных лекарственных препаратов, производимых на заводах России, ничем не уступают по своему качеству, — считает Станислав Федотовский. — Методика контроля качества одинакова ко всем участникам рынка. И жестко регулируется государством. При этом зачастую цена на отечественное лекарство существенно ниже, чем на импортное.

На данный момент штат предприятия – более 200 человек. Компания выпускает 72 лекарственных средства. Линия производства Кировской фармфабрики работает на полную мощность.

3. «МИТО»: санкции как возможность расширить производство

Компания занимается изготовлением промышленного оборудования, защищённого от агрессивных сред фторопластом и другими технологическими приёмами. В ассортименте завода реакторы, колонны, смесители, дозаторы. Эта продукция применяется на опасных производственных объектах химической и нефтяной промышленности.

По словам руководителя «МИТО» Игоря Лозовского, всё специальное оборудование спроектировано и изготовлено силами предприятия из отечественных комплектующих.

– У нас около 22 тысяч постоянных заказчиков по всей России. Также экспортируем продукцию в Казахстан и Беларусь, – говорит Игорь Лозовский. – Отмечу, что заявок у нас стало примерно в 10 раз больше, чем на аналогичное время прошлого года.

В компании трудится около 200 человек. Средняя зарплата – 52 тысячи рублей.

– Сейчас у предприятия есть отличная возможность расширить производство, поднять зарплаты, наладить кооперацию с новыми поставщиками, – подчеркнул побывавший недавно на предприятии губернатор Игорь Васильев.

Стоит добавить, что «МИТО» – одно из предприятий, где соблюдается баланс молодежи и опытных работников.

4. «Промдез» и «Биахим»: аналог импортных средств, только лучше

За 17 лет работы группа компаний успела завоевать значительную часть кировского и российского рынка. А с введением экономических санкций здесь готовят к выпуску улучшенные аналоги западных чистящих средств.

Производство находится на территории Кирово-Чепецкого района. Компания выпускает 48 наименований продукции, в том числе, для медицинских учреждений, сферы строительства, пищевого производства, общепита, АПК, клининговых компаний.

С 2017 года предприятие производит кислородсодержащее дезинфицирующее средство «Фолицид Ультра Вет» для предприятий молоко- и мясоперерабатывающей промышленности, птицефабрик и агроферм. Бесспорное преимущество этого препарата в том, что его можно использовать в присутствии животных, российских аналогов мало, а импортные аналоги очень дорогие. Многие требуют полного освобождения помещений на период обработки. Помимо этого, средство обладает эффектом удаления плесени, разрушает биопленки и препятствуют их образованию. Также средство имеет конкурентную цену, экологично, не имеет резкого запаха, благодаря всему этому широко применяется в АПК.

Santif Spray — новый продукт компании, являющийся аналогом средства из Великобритании, широко разрекламированного в последние годы, но на данный момент исчезающего с прилавков российских магазинов из-за введенных санкций.

— Также популярным является «Универсал 777» — аналог импортного средства для очищения кафельных поверхностей и сантехники, — говорит заместитель директора ГК «Промдез» и «Биахим» Ирина Аплина. — Этот продукт мы выпускаем достаточно давно, но сейчас популярность его выросла значительно, а продажи – в сотни раз.

В ГК «Промдез» и «Биахим» отмечают, что при увеличении запроса на производство дезинфицирующих средств готовы увеличить мощности производства, тем более такой опыт уже есть – в первые месяцы пандемии пришлось экстренно нарастить мощности производства, чтобы удовлетворить спрос. При этом сырье для производства на 80% – российское, еще 20% поставляют Индия и Китай, которые продолжают сотрудничество с Россией.

5. «Данар»: четыре стадии контроля для фастфуда

За 26 лет работы в Кировской области компания завоевала признание не только жителей региона, но и гостей Вятки: продукция сети производится исключительно из отечественных продуктов, причём большей частью кировских. За год предприятие обслуживает более 3 млн посетителей.

Ассортимент «Данара» насчитывает более 200 наименований и включает в себя сендвичи, бургеры, пиццу, роллы, выпечку, хрустящую курочку, напитки собственного производства, детскую линейку и другую продукцию популярного фастфуда.

— К выбору продуктов мы подходим очень тщательно, — говорит директор ООО «Данар-Бистро» Денис Кузнецов. — У нашего предприятия есть собственная служба контроля. Те поставщики, с которыми мы сотрудничаем, проверены годами, а вся продукция проходит четыре стадии контроля.

Конкуренция на российском рынке сегмента сетей быстрого питания сегодня очень высокая. В компании признают, что оборудование, которое здесь используется, как российского, так и импортного производства. Однако всё оно – взаимозаменяемое.

Сеть представлена в Кирове и Кирово-Чепецке: работает 26 точек. Но в планах компании – расширение по системе франчайзинга в других регионах. В этом году потупило уже два предложения из других регионов о приобретении франшизы, они находятся в стадии проработки.

Важно, что компания даже в сложных экономических условиях продолжает инвестиционную деятельность, направленную на производство качественных продуктов: создан новый агрокомплекс, в котором уже выращиваются свежий салат, укроп, петрушка и огурцы. В планах – использовать в приготовлении блюд 100% своих овощей.

Фото из архивов предприятий