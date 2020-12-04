Для развития бизнеса потребуется не только открытие новых торговых точек и рекламная компания по увеличению клиентской базы, но и внедрение программ для удобства в работе. Воспользовавшись СЭД Comindware, вам будет намного проще организовать электронный документооборот. У проверяющих органов не будет повода упрекнуть вас в проделанной работе.

Компания «Comindware»

Организация «Comindware» является разработчиком платформы для цифрового представления предприятий. Её офисы расположены как в Европе, так и в США. Возглавляют компанию серийные предприниматели с большим опытом руководства софтверными организациями. Компания помогает различным предприятиям начать быстро развиваться в цифровой сфере. Если возникнут трудности с системой, можно воспользоваться помощью специалиста.

Система электронного документооборота

СЭД от компании «Comindware» не только упростит работу с документами, но и позволит проводить операции со структурированными данными. Это обеспечивает соответствие установленному плану действий при контакте с клиентом или в других случаях. При использовании системы электронного документооборота не нужно делать основной акцент на работе с документами. Клиент приобретает вашу продукцию и ему всё равно, как у вас дела с ценными бумагами. Для него на первом месте стоит качество товара и сервиса. Благодаря СЭД от организации «Comindware» вы сможете выделить больше времени на развитие бизнеса. Вы забудете про большой объём работы с бумажными документами как про страшный сон и будете работать в цифровом пространстве. Система позволяет перейти на работу с данными, а не текстом, углубляя автоматизацию делопроизводства. При помощи СЭД можно исполнять различные задачи в рамках документооборота не только на компьютере, но и на мобильных устройствах. Понадобится скачать приложение на телефон, чтобы просматривать, утверждать, и согласовывать документы. Благодаря встроенной камере их можно и сканировать. Используя мобильное приложение, вы сможете работать с документами в любой точке мира, что сделает вас независимым от конкретного места.

Если вы хотите узнать больше об услугах компании «Comindware», то можете связаться с сотрудниками организации по телефону или отправить письмо на электронную почту. Вы можете опробовать и демоверсию, если сомневаетесь в эффективности системы.