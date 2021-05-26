Сегодня 70-летие отмечает Анатолий Чурин

Он один из людей, наиболее известных жителям Кировской области. Её системой образования управлял более четверти века – с 1988 по 2015 годы, проводя в жизнь все государственные реформы в этой сфере.
Знает Анатолий Михайлович её с самых азов: начинал в 1972 году учителем истории, позже стал директором кировской школы №39, в 1987 году – заместителем заведующего, позже зав. ОблОНО. С 2016 года – депутат Законодательного собрания области. Уже в этом статусе он вспоминал в интервью:
– Главное, что в сложные 90-е годы нам удалось сохранить прежнюю образовательную систему в полном объеме. Кроме того, мы создали совершенно новую систему: образовательные округа в районах области, что позволило резко повысить оперативность управления отраслью и контроль над процессами. В результате наши школьники получают образование лучше столичного (…) и отличаются умением работать самостоятельно. Мне бы очень хотелось, чтобы наша система образования сохранила своё качество и возможности.