Сегодня 70-летие отмечает Анатолий Чурин

Он один из людей, наиболее известных жителям Кировской области. Её системой образования управлял более четверти века – с 1988 по 2015 годы, проводя в жизнь все государственные реформы в этой сфере.

Знает Анатолий Михайлович её с самых азов: начинал в 1972 году учителем истории, позже стал директором кировской школы №39, в 1987 году – заместителем заведующего, позже зав. ОблОНО. С 2016 года – депутат Законодательного собрания области. Уже в этом статусе он вспоминал в интервью: