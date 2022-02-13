Сегодня кировчане приняли участие в российских и олимпийских лыжных гонках

Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил команду офицеров-лыжников и уроженца Кировской области.

Как мы сообщали ранее, сегодня кировчане участвовали в ежегодных соревнованиях «Лыжня России». Участвовали люди в одиночку и семьями. Например, на лыжню вышла вся семья сотрудников регионального управления Росгвардии Архиповых: полковник Александр, ефрейтор Лилия, также сыновья Вадим и Владислав 12 и 8 лет. Они бежали 2 км.

Ранее семья отлично выполнила спортнормативы комплекса «Готов к труду и обороне», зимой часто выходит на лыжах в парк, принимает участие в разных массовых стартах. Кроме того, дети занимаются самбо и плаваньем, занимают призовые места.

Лилия Архипова отметила, что сегодняшний забег совпал с олимпийским, и многие участники соревнований следили по смартфонам за происходящим в Пекине. И именно сегодня мужская сборная России впервые за 42 года победила в эстафете.

– Их пример вдохновил и создал отличное настроение, – уверена она. – Гордимся, что в российской команде чемпионов спортинструкторы Росгвардии, капитаны Денис Спицов, Александр Большунов и Сергей Устюгов, а также бывший сотрудник нашего ведомства Алексей Червоткин родом из Кировской области.

Всех четверых чемпионов поздравил сегодня лично директор Росгвардии Виктор Золотов. Он отметил, что не только хорошая спортивная техника и самоотдача, но также сплоченный командный дух помогли достичь победы на Олимпиаде-2022.