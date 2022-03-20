Сегодня вечером в Кирове наступит астрономическая весна

Кировчане вместе со всей Россией встречают день, равный ночи по продолжительности.

Сегодня в 18:33 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор, сообщает РИА Новости. В Cеверном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном – осень.

Завтра Солнце взойдет точно на востоке и будет находиться ровно 12 часов над горизонтом. Для нас ночи будут становиться короче дня до самого летнего солнцестояния, затем процесс пойдет в обратную сторону до осеннего равноденствия и зимнего солнцеворота.

День весеннего равноденствия у многих народов считался началом нового года. Например, у некоторых народов Центральной Азии, в Азербайджане отмечают зорастрийский праздник Навруз. В Японии – Сюмбун-но хи: в эти дни время японцы посещают могилы предков, а в садах зацветает сакура. Восточные славяне отмечали Масленицу или Комоедицу, кельтские народы – Остару.