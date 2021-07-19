Сельхозпредприятие в Куменском районе оштрафовали на 10 500 рублей

Предприятие в Кумёнском районе, которое занимается разведением и содержанием свиней, оштрафовали на 10 500 рублей.

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, причиной стало нарушение ветеринарно-санитарных правил.

Установлено, что в мае юридическое лицо реализовало 31 голову убойных свиней без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие места производства.

Ранее мы сообщали, что Россельхознадзор выявил в Кировской области 7929 кубометров заражённой лесопродукции.

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