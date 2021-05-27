Сельхозпредприятия Кировской области заканчивают весенние полевые работы

В правительстве региона отчитались о том, как обстоят дела в агропромышленном комплексе.

Яровой сев сельскохозяйственных культур в Кировской области практически завершен. На полях региона посеяно 63,8 тыс. тонн зерна. Все семена проверены специалистами Россельхознадзора.

Нынче за 5 дней до конца сева, кировские аграрии успели исполнить 84% от запланированного объема, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Евгений Софронов. В минувшем году, по его словам, этот показатель был выполнен всего лишь 80%.

— Озимые на зерно и зеленый корм посадили на 76,2 тыс. га. Это 103% к плану — почти на 4 тысячи гектаров больше прошлогодних значений. Сейчас 98% площадей озимых культур в хорошем и удовлетворительном состоянии. Погибло всего 1,7 тыс. га озимых это не больше среднемноголетних показателей, — подвел итоги Софронов.

После того как в конце мая аграрии закончат яровой сев, начнется кормозаготовительная страда. В предстоящую зеленую жатву нужно будет заготовить 1,5 млн тонн готового силоса, и в три раза меньше сенажа и сена.

Ранее мы сообщали, что в Яранском районе земельный участок благоустроили с помощью золы.

Фото: Александр Папырин