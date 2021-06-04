Село Великорецкое готово к встрече паломников

К прибытию участников крестного хода в Великорецком обновили лестницы и пешеходные дорожки. Об этом сообщает газета «Юрьянские вести».

По данным издания, в селе обновили лестницу, ведущую к месту явления чудотворной иконы Святителя Николая, заменили старые доски деревянных настилов, выпрямили и покрасили трубы, из которых сделаны перила. Также были отремонтированы ограждения пешеходных дорожек и подставки под беседками и заделаны изношенные участки дорожного полотна.

В село Великорецкое участники крестного хода прибудут вечером 5 июня, в субботу. Основные торжественные богослужения состоятся 6 июня. В этот же день паломники выйдут в обратный путь.

Расписание Великорецкого крестного хода — 2021 можно посмотреть здесь.

Фото: vk.com/club166469284